خيمة اعتصام سيمالكا... اتحاد العمال يندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني

توافد المئات من أعضاء اتحاد العمال في شمال وشرق سوريا، صباح اليوم، إلى خيمة الاعتصام وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وتجمّع المئات من العمال والكادحين في ساحة المعبر للتوجه نحو بوابته، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، أدلى الرئيس المشترك لاتحاد العمال في شمال وشرق سوريا، شيرو محمد شرو، ببيان شفهي، قال فيه: "في الوقت الذي تمر به الحركة الكردية في الأجزاء الأربعة وتقدم قوافل الشهداء ضد الاحتلال والمستعمرين لكردستان دفاعاً عن الأرض والعرض والوطن، يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني المتعاون مع دولة الاحتلال التركي بخيانة هذه التضحيات والمكتسبات".

وشبه شرو خيانة الديمقراطي الكردستاني "بخنجر يغرز في خاصرة ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وأشار إلى أن "ممارسات وهجمات الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الكريلا تعبّر عن الخيانة العظمى بحق الشعب الكردي، لأن قوات الكريلا هي التي دافعت عن هولير وكركوك ومناطق جنوب كردستان في وجه مرتزقة داعش".

وشجب شرو إصرار الديمقراطي الكردستاني في عدم تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم إلى ذويهما، معتبراً أن "ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تخالف القوانين والمبادئ الإنسانية، كما تعتبر إهانة بحق الشعب الكردي".

ودعا جميع القوى الكردستانية وجميع القوى الوطنية في العالم إلى الضغط على الديمقراطي الكردستاني إلى العدول عن سياساته العدائية تجاه حركة الحرية وبالتالي تجاه الكرد.

هذا وستستمر فعاليات الاعتصام غداً بمشاركة نقابة مهندسي إقليم الجزيرة في الخيمة التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة منذ الخامس من تشرين الأول الجاري.

(ع ع /آ)

ANHA