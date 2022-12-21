خيمة اعتصام لاتحاد المرأة الشابة في منبج للمطالبة بحرية القائد أوجلان الجسدية

حضرت فعاليات خيمة الاعتصام التي أقيمت ليوم واحد، عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والمؤسسات الخاصة بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني وممثلات وممثلون عن الأحزاب السياسية في منبج.

وعُلقت في الخيمة التي نصبها اتحاد المرأة الشابة في مركز الاتحاد الرياضي وسط منبج، صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "بثورة المرأة حياة حرية سنحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"، و"المرأة قوة تمثيل مستوى الحرية وتشكل القاعدة السليمة لمبادئها".

بدأت فعاليات الخيمة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لشبيبة منظمات المجتمع المدني، شيرين أحمد كلمة قالت فيها "نجتمع اليوم تحت هذه الخيمة، من أجل فك العزلة المشددة على القائد أوجلان".

وأضافت "يفتقد القائد في سجن إمرالي لأدنى شروط الاعتقال، كما يمارس بحقه أبشع أنواع الانتهاكات، وفي مقدمتها فرض عزلة بحقه ومنع عائلته ومحاميه من اللقاء به"، وقالت "منذ أن أكد القائد أوجلان في آخر لقاء له مع محاميه بأنه يستطيع إسكات صوت السلاح في غضون أسبوع، شددت الدولة التركية العزلة عليه".

وأكدت شيرين أحمد أن دولة الاحتلال التركي والدول الرأسمالية، تفرض عزلة على القائد، وذلك بهدف كتم الصوت الحر وإبعاد شعب المنطقة عن توجيهاته المتعلقة بحل الأزمات التي تعاني منها الشعوب في الشرق الأوسط والعالم.

كما تضمنت فعاليات الخيمة، إلقاء الطفل سراج الدين العابو، قصيدة شعرية بعنوان "الثوار".

بعد الانتهاء من الكلمات، تجول الحضور في أرجاء الخيمة التي عرضت فيها كتب القائد أوجلان باللغتين الكردية والعربية، ومن بين الكتب المعروضة "وطن الشمس، ومانيفستو الحضارة الديمقراطية، مسألة الشخصية في كردستان، لماذا علم المرأة، الحقيقة الكردية، جنولوجيا (علم المرأة)، المجتمع الديمقراطي، الدفاع عن الشعب، حريتك وحريتي ورسائل الأمل).

اختتمت فعاليات خيمة الاعتصام المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان بترديد الحضور شعارات تحيي مقاومة القائد، ومقاومة المرأة الحرة.

(س ع/ي م)

ANHA