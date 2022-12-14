خيمة اعتصام لأهالي الرقة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

وشارك في الخيمة شيوخ ووجهاء العشائر ومجلس الرقة المدني والمجلس التشريعي ومجلس عوائل الشهداء ولجنة الصحة، وستستمر لمدة يومين.

وخلال افتتاح الخيمة ألقيت عدة كلمات منها كلمة باسم المجلس التشريعي في الرقة ألقاها عضو المجلس الشيخ محمد البوحبال تطرق فيها إلى ما يمارس على أبناء شعبنا في شمال وشرق سوريا من اعتداءات على المدنيين الأبرياء في عفرين وكوباني والقامشلي ورأس العين وغيرها.

وأشار البوحبال إلى "أنهم سجنوا القائد جسداً، إلا أنهم لن يقفوا في وجه شعب استمد القوة من ذلك القائد وجعل فلسفة الديمقراطية منارة لنيل الحرية والكرامة. ومن هنا نطالب الأمم المتحدة وكل الشعوب الحرة الساعية للديمقراطية بالضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح القائد من سجن ايمرالي".

وألقيت كلمة باسم مجلس الرقة المدني ألقتها الرئيسة المشتركة شذى محمد، قالت فيها: "نقف اليوم في هذا الحشد الجماهيري للتعبير عن موقفنا الرافض وبشدة لما يقوم به المحتل التركي واعتقاله للقائد منذ 24 عاماً مع فرض عزلة تامة عليه منذ أكثر من عشرين شهراً، حيث لم ترد أي معلومات عن قائد الإنسانية. وليعلم الطغاة الأتراك وعلى رأسهم أرد وغان زعيم الإرهاب العالمي أن السكوت عن هذه المسألة هو تخاذل واستسلام وبالتالي شعارنا النضال ومحاربة الدكتاتورية".

كلمة لجنة الصحة ألقاها نائب الرئاسة المشتركة للجنة الصحة رشاد محمد الذي قال: "نحن لسنا أحراراً بعد، نحن وصلنا لحرية أن نكون أحراراً لن تكتمل حريتنا إلا بحرية مناضل الحرية الأول قائد الفكر التحرري الرفيق عبدالله أوجلان الذي نادى بالحرية لكافة شعوب العالم وضحى بكل ما يملك من أجل أن يصل الفكر التحرري إلى كافة الشعوب المضطهدة".

واختم رشاد محمد كلمته بالقول: "إننا نقف اليوم وقفة اعتصام في وجه النظام التركي وكل طغاة العالم مطالبين بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، وإطلاق سراحه. ونقول للطغاة إن كنتم تظنون أنه بسجنكم لقائدنا ستنتهي حركات التحرر فأنتم مخطئون، فمن يحمل فكر القائد عبدالله أوجلان هو أوجلان وهيهات ثم هيهات أن تكسروا فكر أوجلان".

كما ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء أحمد الحمود كلمة جاء فيها: "باسم مجلس عوائل الشهداء نرفع صوتنا اليوم لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان، حيث أصبحنا نرى قضية القائد قضية أممية ومن أولويات القضايا العالمية".

واختتم الحمود كلمته بالقول: "نود أن نوضح لجميع دول العالم بأن الدولة التركية تعاملت مع قضية القائد على أنها قضية تخص الشعب الكردي فقط، ولكننا اليوم نحن العرب والكرد والسريان والآشور والشركس نرى بأن قضية القائد عبدالله أوجلان هي قضية شعوب تطالب بالحرية والنهوض بمجتمع ديمقراطي حر".

هذا ومن المقرر أن تستمر الفعالية يوم غد بزيارة المزيد من الوفود.

(م خ)

ANHA