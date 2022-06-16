خيمة اعتصام في ريف دير الزور الشمالي رفضاً للاحتلال وتأكيداً على الوقوف في وجهه

ونصبت خيمة الاعتصام في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، شارك فيه العشرات من أهالي بلدة الصور وشيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت فعالية خيمة الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت، ألقت بعدها العضوة في مكتب تجمع نساء زنوبيا بريف دير الزور الغربي سعادة الحسين كلمة قالت فيها: "إن هدف الدولة التركية من هذه الهجمات هو احتلال المزيد من الأراضي السورية وضمها إلى تركيا ونحن لن نقبل بذلك ولن نتخلى عن شبر من الأراضي السورية".

وأضافت: "سنقاوم تركيا التي تهاجمنا ونرفض التهديدات التركية التي أطلقها أردوغان ضد مناطق الإدارة الذاتية، ونحن كنساء أيضاً سنقاتل وسنشجع قواتنا ونحن مع قواتنا".

وبدوره أكد أحد وجهاء بلدة الصورة عبد الله الحميد بأن أبناء العشائر في ريف دير الزور على جاهزية تامة للدفاع عن الأرض ولن يسمحوا للاحتلال التركي بالتقدم في الأراضي السورية.

وأشار عبد الله الحميد إلى ضرورة وحدة المكونات للتصدي للاحتلال "يجب أن نقف صفاً واحداً للدفاع عن أرضنا من كرد وعرب وكل مكونات المنطقة لمحاربة الفاشية التركية ومرتزقتها".

واختتمت فعالية الاعتصام بتأكيد المشاركين فيه جاهزيتهم للدفاع عن الأراضي السورية .

(ع ع/خ)

ANHA