خيمة اعتصام في حلب تندد باستخدام تركيا للأسلحة المحظورة ومشاركون يعاهدون السير على خطا الشهداء 

وشارك في خيمة الاعتصام ، الكومينات والمجالس والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية، وعُلِقت في الخيمة صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام الكريلا ومؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة.

نُصبت الخيمة في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ألقت بعدها عضوة منسقية مؤتمر ستار روشين موسى كلمة استهلتها بتمجيد تضحيات شهداء الحرية.

أشارت روشين إلى وحشية الدولة التركية في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع "تستخدم الدولة التركية الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً، ما أدى إلى ارتقاء 17 من مقاتلي ومقاتلات الكريلا".

شددت روشين على ضرورة تصعيد وتيرة النضال والتكاتف لصد هجمات دولة الاحتلال التركي ولمساندة قوات الكريلا في حربها.

نستمد قوتنا من تضحيات قواتنا

بدورها بينت العضوة في اتحاد المرأة الشابة هيفا بكر ضعف الدولة التركية وأكدته بقولها: "لأن الدولة التركية في كل مرة تفشل أمام مقاومة وإرادة الكريلا لجأت إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنها ستفشل أيضاً لأن قواتنا وإرادتها أقوى من أسلحتها".

وأضافت: "على تركيا ألا تخلق أوهاماً لها، لأن قوات الكريلا التي تلقت التدريبات على أسس وفكر القائد عبد الله أوجلان يستحيل هزيمتها، ونحن نستمد قوتنا من تضحيات قواتنا".

من جانبها أثنت عضوة مجلس عوائل الشهداء فرزند جعفر، على تضحيات الشهداء بقولها: "شهداء الكريلا سطروا عبر التاريخ بدمائهم الطاهرة أسمى الملاحم، وكافحوا من أجل الحرية وتحرير الشعوب المضطهدة، وقدموا كل ما هو قيّم من أجل الوطن والشعب".

وأضافت: "أصبح الشهداء رموزاً للقيم الإنسانية، لأنهم قاوموا ووقفوا ضد ظلم واستبداد الدول القومية العنصرية، وهم باقون وخالدون في قلوبنا وذاكرتنا".

فيما بعد تم عرض سنفزيون تضمن مشاهد من التقاط شهداء الكريلا الذين استشهدوا إثر استخدام الدولة التركية الأسلحة الكيماوية أنفاسهم الأخيرة، لينتهي بترديد الشعارات " الشهداء خالدون وتحيا المقاومة".

(ن ش/سـ)

ANHA