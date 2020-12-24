خيمة اعتصام في حلب دعمًا لمقاومة المعتقلين في السجون التركية

في سياق الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني "كفى للعزلة للفاشية والاحتلال.. حان وقت الحرية"، نصب مؤتمر ستار خيمة اعتصام تضامنًا مع حملة الإضراب عن الطعام للمعتقلين في السجون التركية في يومها الـ 28 تحت شعار "معتقلو الحرية يمثلون الحرية".

ونُصبت الخيمة في ساحة كراج عفرين السابق بالقسم الشرقي من الشيخ مقصود، وزُينت بصور القائد عبدالله أوجلان والمناضلة ليلى كوفن.

كما عُلّقت لافتات كتب عليها "عهدنا أن نحطم نظام إمرالي، وأن نعيش أحرارًا مع القائد أوجلان، سنكسر العزلة ونحطم الفاشية ونبني الأمة الديمقراطية".

وشارك في خيمة الاعتصام العشرات من النساء، وممثلون عن إدارة المجالس والأحزاب وكومينات الحي، مرتدين اللباس الأبيض.

الاعتصام بدأ بدقيقة الصمت، ألقت خلاله عضوة مؤتمر ستار فهيمة شيخو كلمة قالت فيها: "تحاول الدولة التركية الفاشية الضغط على القائد عبدالله أوجلان نفسيًّا وجسديًّا، لذلك حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون في السجون التركية تحت شروط صعبة، هي الرد المثالي على كافة أساليب التجريد المفروضة على القائد".

فهيمة أشارت إلى أن الدولة التركية تسعى إلى قطع كافة أشكال التواصل مع القائد أوجلان وحرمانه من حقوقه، وأضافت "الشعب الكردي سيرفع التجريد عن القائد، لأن فكره مفتاح السلام للشرق الأوسط".

وأكدت فهيمة في ختام كلمتها على دعمهم لمقاومة المعتقلين، وأن أمهات المقاتلين والشهداء سيسعين إلى تحقيق حرية القائد أوجلان.

وبعد إلقاء الكلمة، قدّمت فرقة فاجين التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن عروضًا غنائية ثورية.

هذا وستتواصل خيمة الاعتصام حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم.

(س ر- م ع/س و)

ANHA