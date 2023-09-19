خيمة اعتصام في الطبقة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

وتوافد إلى خيمة الاعتصام التي نصبت اليوم الثلاثاء، في ساحة مجلس عوائل الشهداء وسط المدينة، العشرات من الأهالي بالإضافة إلى عدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، وأعضاء من المؤسسات المدنية، وتجمع نساء زنوبيا وحزب سوريا المستقبل.

افتتحت فعالية خيمة الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلى مجلس عوائل الشهداء في الطبقة بكلمة افتتاحية، قُرئت من قِبل الرئيسة المشتركة هند الخليل جاء في مستهلها: "لا يوجد في العالم أجمع قائد يفكر بشعبه وجسده في زنزانة في جزيرة إمرالي بيد أشنع نظام لا يمت للإنسانية بصلة وهو النظام التركي".

وتابعت هند الخليل: "عرض على القائد آبو الكثير من المغريات المادية والمعنوية للتنازل عن نشر فكره وفلسفته التي تدمر مصالحهم القذرة وليعيش مثل باقي القادات المدمرين و المخربين لكنه رفض لأنه قائد عظيم فتم الضغط عليه وحرمانه من مقابلة ذويه ومحاميه".

ووجهت رسالة للفاشية: "إن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان انتشرت في عقول الكبار والصغار وأصبحت المقاومة هي الحياة وهو ما نلاحظه في أيامنا من زرع فتن بين مجتمعاتنا لكسر قوتنا وإرادتنا".

ولفتت: "لكن بقوة شعبنا وقواتنا العسكرية والأمنية سنكسر تلك المخططات القذرة و الحرب الخاصة التي تزرع في عقول أبنائنا لتزعزع الأمن و الاستقرار في مناطقنا".

وأكدت هند الخليل: "سنصعد وتيرة النضال وسنقدم الشهيد تلو الشهيد حتى تحقيق النصر الأكيد وتحرير قائدنا عبد الله أوجلان جسدياً".

وفي ختام الكلمة طالبت: "المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بفك العزلة غير القانونية عن قائدنا آبو".

ومن ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، وكلمة باسم المجلس التنفيذي في الإدارة المدنية للطبقة، وكلمة باسم لجنة البلديات، وكلمة لجنة الزراعة والري جمعيها طالبت بإنهاء العزلة التي تعتبر إجراء سياسياً تعسفياً ضد كل المبادئ الإنسانية، ومناشدة المنظمات الإنسانية بالضغط على الاحتلال التركي لإنهاء العزلة.

وفي ختام اليوم الأول عُرض سنفزيون عن حياة ومسيرة القائد على درب النضال والحرية .

ومن المقرر أن تستمر فعالية خيمة الاعتصام حتى يوم غد الأربعاء،حيث تبدأ من الساعة 9:30صباحاً وتُختتم في الساعة15.00.

(ر ع)

ANHA