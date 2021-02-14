خيبة الاحتلال التركي في زاب تتكرر في غاري

أكدت قيادة مركز الدفاع الشعبي أن "هجمات الاحتلال التركي على مناطق غاري في مناطق الدفاع المشروع بتاريخ 10 شباط فشلت في14 شباط، واضطر جيش الاحتلال إلى الانسحاب".

وأثنى أبناء روج آفا على المقاومة التي أبداها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في وجه الهجمات التركية على غاري، وأكدوا أن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي هم الشمس الذي ينير طريق الشعب الكردي.

سوزدا علي ـ من أهالي مدينة قامشلوـ أوضحت أن دولة الاحتلال التركي شنّت هجومًا على منطقة غاري، وتم إفشال الهجوم من قبل مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، وقالت: "فشل الهجوم نتيجة المقاومة العظيمة التي أبدتها الكريلا والشعب الكردي، لذا على الشعب الكردي دائمًا وأبدًا أن يكون داعمًا لمقاتلي الحرية".

'مقاتلو الحرية أبدوا مقاومة عظيمة'

أما سلمان شيخ ـ من سكان ناحية عاموداـ استنكر في البداية المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان والتي دخلت عامها الـ 22، وأوضح أنه منذ تأسيس دولة الاحتلال التركي وإلى اليوم هي تحارب الشعب الكردي، وتحاول إعادة تركيا إلى عهد الإمبراطورية العثمانية.

ونوه شيخ إلى أن تركيا شنّت هجومًا على منطقة غاري، وهذا الهجوم كان بداية التحضير لشنّ هجوم آخر على روج آفا وشنكال، وقال: "مقاتلو الحرية أجبروا دولة الاحتلال التركي على التراجع، لقد أبدوا مقاومة عظيمة، وأفشلوا المخططات التركية".

وتطرق شيخ إلى المقاومة التي أبداها شعب روج آفا والتفافه حول مقاتلي الحرية، وقال: "شعب روج آفا شعب منظم، ومنذ اللحظة الأولى للهجوم التركي خرج في تظاهرات عارمة، وأكد أنه يقف إلى جانب مقاومة أبنائه".

'الخيبة التركية في زاب تتكرر في غاري'

إبراهيم قرطميني استنكر الهجمات التركي ضد الشعب الكردي، وبارك المقاومة التي أبداها مقاتلو الحرية في وجه الهجمات التركية الأخيرة على غاري، وقال: "منذ أكثر من 30 عامًا وتركيا تهاجم جبال كردستان، ويتم إفشال هذه الهجمات، والتاريخ شاهد على ذلك، فكما أفشل مقاتلو الحرية هجمات تركيا على منطقة زاب، اليوم تم إفشال الهجمات التي شُنّت على غاري أيضًا".

وشنّ جيش الاحتلال التركي هجومًا واسعًا في 2008 على منطقة زاب في مناطق حق الدفاع المشروع، أفشلته قوات الدفاع الشعبي، وعاد جيش الاحتلال التركي خائبًا إلى ثكناته، وتحولت تلك المقاومة إلى ملحمة سُجلت في تاريخ الشعب الكردي.

'الكريلا قدوة لنا'

أما المواطنة نيروز إبراهيم فعبّرت عن فرحتها، وقالت: "أهنئ كافة الشعب الكردي بهذا الانتصار العظيم الذي حققه مقاتلو الحرية على دولة الاحتلال التركي"، ونوهت: "الكريلا قدوة لنا، وسائرون على خطاهم إلى الأبد".

ANHA