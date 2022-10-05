خوفاً من بيعهم لحكومة دمشق.. فرار ٤ متزعمين لمرتزقة الاحتلال التركي من كري سبي المحتلة

وحسب مصدر محلي فإن ٤ متزعمين من مرتزقة دولة الاحتلال التركي في صفوف ما تسمى "الشرطة العسكرية - الشرطة المدنية - قوات مكافحة الإرهاب" فروا بقصد الهروب إلى أوروبا، وذلك بعد بيعهم لكافة ممتلكات المهجرين التي نهبوها.

بيّن المصدر أن المتزعمين الذين فروا هم من الصف الأول في المرتزقة بمقاطعة كري سبي المحتلة، وهم كل من: علي قزاز، متزعم في ما تسمى "الشرطة المدنية" وجاسم أحمد حسون متزعم في "وحدة مكافحة الإرهاب"، ومحمد علي عيسى متزعم في "الشرطة العسكرية"، وخليل علي عيسى مسؤول اللوجستيك في "الشرطة العسكرية".

هذا وكثرت حالات الفرار من قبل مرتزقة دولة الاحتلال التركي بعد تصريحات مسؤولي الأخيرة بالتقارب مع حكومة دمشق.

(د)

ANHA