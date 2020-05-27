خُطة لاستلام 22 ألف طنّ من القمح في كوباني بدءاً من الغد

مع بدء موسم جني محصول القمح في إقليم الفرات، أنهت الإدارة الذاتية في الإقليم استعداداتها لاستلام محاصيل المزارعين، وكشفت عن خططها لاستلام 22 ألف طنّ من القمح.

وفي سياق متّصل، قال الإداري في شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات المهندس محمد دخيل إنّ "المراكز التي ستستلم القمح "بالشوال" في شمال وشرق سوريا هو مركز واحد في دير الزور فقط, بينما باقي المراكز ستستلم المحاصيل بالدّكمة".

وأوضح بأنّ "القدرة الاستيعابية لدينا لا تتجاوز 22 ألف طنّ من مادة القمح لهذا الموسم في إقليم الفرات، ويبدأ الاستلام ابتداءً من صباح يوم الغد الخميس".

وأضاف: "في إقليم الفرات لدينا صومعتان لاستقبال القمح وهما "روفي والجلبية"، وسعة هذه الصوامع لا تتجاوز الـ10 آلاف طن لكل واحدة، ولكنّنا مضطرّون إلى الضغط على الصومعات واستقبال 11 ألف طنّ في كل منهما".

أمّا عن الفائض الذي لن تستطيع شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات استلامه، والعائد لمزارعي الإقليم، تركت الشركة الحرية للمزارع لشحن محصولهم إلى المنطقة التي يريدونها, بحيث يمكن لمزارعي المنطقة الغربية في مقاطعة كوباني شحن محاصيلهم إلى منبج, بينما يشحن مزارعو جنوب صرين المحصول إلى صوامع الطبقة, في الوقت الذي يمكن فيه لمزارعي بلدة عين عيسى الشحن إلى الرقة.

كما ولن تستقبل الإدارة الذاتية محصول الشعير في الوقت الحالي، لكنّها حدّدت سعر شرائه بما لا يقلّ عن 150 ليرة سورية للتجّار.

(س ع/ج)

ANHA