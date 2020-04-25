خطيب: صلاة التراويح جائزة في المنزل وتسن جماعة ولا تشترط

علّق خطيب مسجد جامع الخير في مدينة منبج عبد الرزاق الكالو على مسألة وباء كورونا الذي بات يشكل خطراً على البشر ويهدد حياتهم، وأشار إلى أن الأطباء المختصين الذين بذلوا جهداً كبيراً ضمن اختصاصاتهم والعلماء الشرعيين الذين أخذوا من الدين الإسلامي عبر تاريخه، ارتأوا ضرورة تطبيق حظر التجوال، وهو ما أجمع عليه علماء المسلمين في العالم وعلماء بلاد الشام والأزهر.

ولفت الانتباه إلى أن توافق علماء المسلمين على أن يكون إجراء حظر التجوال أمراً مهماً وضرورياً يعني فتوى شرعية، ومن لا يلتزم بها يكون قد خرج عن الانضباط الشرعي الديني الواجب عليه، وشدد على ضرورة الوقاية مشيراً إلى أن ذلك ما أمر به الشرع الاسلامي للوقاية من الدخول في أزمة وشدة، فالمجتمع أمانة في أعناق الجميع وفي الوقاية نجاة.

ووجّه الشيخ عبد الرزاق الكالو الشكر لكل من يساهم في تطبيق إجراء حظر التجوال من مؤسسات الإدارة المدينة وقوى الأمن الداخلي الذين يحرصون على وقاية الأهالي في حين تقف العديد من دول العالم عاجزة أمام وباء كورونا على الرغم من تقدمها اقتصادياً وطبياً.

وتطرق للحديث عن قرب شهر رمضان المبارك، وهو شهر الصيام لدى المسلمين إذ يصومون عن الطعام والشراب من الساعات الأولى من الفجر وحتى مغيب الشمس، واصفاً شهر رمضان "بشهر المغفرة والرحمة والعطاء"، آملاً أن يكون شهر الفرج وزوال أزمة وباء كورونا الذي يلف العالم.

ودعا الكالو الميسورين والتجار إلى القيام بواجباتهم والنظر في حال من حولهم في ظل تطبيق حظر التجوال، والذي يستمر مع دخول شهر رمضان، وحثهم على تقديم ما أمكن من المساعدة للمحتاجين.

ونوه أن تعليق صلاة الجمعة والجماعة مستمر حتى يتاح ذلك عبر إيقاف حظر التجوال، وأكد أنهم يترقبون فتوى من علماء المسلمين في حال أمكن التجمع وزال خطر فيروس كورونا، وأكد أنه وإن أُفتي بالسماح بالصلاة جماعة في حال ثبت زوال خطر كورونا فيجب الحيطة والتخفيف من الاكتظاظ من باب الوقاية والحرص.

وأكد أن صلاة التراويح التي تعدّ من العبادات الخاصة بشهر رمضان جائزة في المنزل وتُسن فيها الجماعة ولا تشترط، فهي تصح بشكل فردي.

(كروب/ج)

ANHA