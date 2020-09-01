خطوة تجريبية لوضع إشارات مرور ضوئية في قامشلو

قام قسم الشاخصات في المديرية العامة للمرور في إقليم الجزيرة بتركيب وتفعيل إشارات مرورية في دوار الشهداء في مدينة قامشلو، كخطوة تجريبية، ومن المقرر أن يتم وضع كاميرات المراقبة، للحد من سرعة المركبات ومخالفات المركبات التي لا تحمل اللوحات المرورية.

الإداري في المديرية العامة للمرور في إقليم الجزيرة فيصل عثمان أوضح: "قمنا بوضع الإشارات بدءًا من دوار الشهداء، وهي جاهزة لتكون قيد التنفيذ، والهدف منها تحسين الحركة المرورية، والحد من الحوادث والمخالفات، وكل من لا يتقيد بالقواعد المرورية".

وأوضح عثمان أنه في حال نجاح هذه الخطوة سيتم وضع إشارات المرور في كافة مدن ونواحي إقليم لجزيرة.

ودعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التقيد التام بالإجراءات القانونية والإشارات الضوئية والسير بالسرعات المحددة لقيادة سليمة وخالية من الحوادث المرورية المؤلمة.

(ه ح/ أ ب)

ANHA