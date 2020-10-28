خطوة تحفيزية للالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

في خطوة تحفيزية وبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، وزعت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، اليوم، كمية من الكمامات والقفازات على أهالي مدينة قامشلو، بالإضافة إلى توزيع وتعليق بروشورات توعوية بصدد كيفية الوقاية من فيروس كورونا، ومدى خطورته، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود أرقام ساخنة للاتصال بغرف الطوارئ في حالات الاشتباه.

وشمل توزيع الكمامات والقفازات والبروشورات دوار سوني وسط مدينة قامشلو، والسوق المركزي.

الناطقة باسم لجنة الصحة في مقاطعة قامشلو روجين أحمد أوضحت: "بعد ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بادرت هيئة الصحة بحملة توعوية، وهي الحملة الثالثة من نوعها على مستوى إقليم الجزيرة".

وبيّنت أن الغاية من هذه الحملة هي توعية الاهالي، وتخفيف التجمعات وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ونوهت أن الحملة ستشمل كافة مدن نواحي وبلدات مقاطعة قامشلو.

كاوا خلو أحد سكان مدينة قامشلو أشار إلى: "أننا نحمي أنفسنا من فيروس كورونا، بوضع الكمامات والقفازات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي"، وأضاف: "من الجيد تطبيق قرار الحظر الجزئي لمنع انتشار فيروس كورونا، وكان من الأفضل لو أنه كان بشكل كلي".

وأثنت شيرين شيخو من أهالي مدينة قامشلو على الخطوة التحفيزية التي قامت بها هيئة الصحة، وشددت على تقيد الأهالي بالتدابير الوقائية.

(ه ع/ أ ب)

ANHA