خطوة قد تتسبب في حرب مع أنقرة...أثينا بصدد توسيع مياهها الإقليمية

وتم طرح مشروع القانون في البرلمان اليوناني، والذي من شأنه أن يوسع المياه الإقليمية لليونان إلى 12 ميلًا من أصل 6 ميل بحري في الجزء الغربي من البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيمريني اليونانية.

وستبدأ اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء القادم، في 12كانون الثاني/ يناير، وستجرى القراءة الثانية في 15 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تتناول الجلسة العامة مشروع القانون يوم 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

هذا، ولطالما قالت تركيا إن توسيع المياه الإقليمية اليونانية إلى 12 ميلًاً في بحر إيجه سيكون سببًا للحرب، لأنه سيجعل المرور في بحر إيجه مستحيلًا دون العبور من الأراضي اليونانية.

(م ش)