خطوة من أجل بيئة صحية ونظيفة في تل حميس

نفذت بلدية الشعب في ناحية تل حميس وبالتنسيق مع البلديات الـ 4 التابعة لها، "أبو جرن، وتل أحمد، وعكاظ، وجزعة"، مشروع ترحيل النفايات من القرى، ويأتي هذا المشروع استكمالاً للتحضير لبيئة نظيفة قبل حلول فصل الصيف، ومنع انبعاث روائح كريهة من تلك النفايات.

وخصصت بلدية الشعب في ناحية تل حميس أماكن خاصة لطمر تلك النفايات، بعيداً عن المناطق السكنية المأهولة.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في تل حميس، عبد الرحمن الهادي، أوضح: "باشرنا بترحيل النفايات من القرى المجاورة لناحية تل حميس بالإضافة إلى فتح الطرق الرئيسية التي سُدت بسبب النفايات، وأكوام روث الحيوانات".

وأكد الهادي: "إن إمكانات بلدية الشعب في ناحية تل حميس من حيث الآليات ضعيفة جداً، لذا قامت لجنة البلديات وحماية البيئة بإرسال الآليات لفتح الطرق الرئيسية للقرى".

وأوضح الهادي أن بلدية الشعب في ناحية تل حميس ستُرحّل النفايات بشكلٍ دوري، وستفرض مخالفات على من يُلقي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها.

(ش أ/أ ب)

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