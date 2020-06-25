خطوة مهمة لتأمين مادة الخبز لأهالي ناحية الشدادي

مع تزايد الطلب على مادة الخبز وكثرة شكاوى الأهالي من نقصها وقلتها، ولتخفيف الأزمة عن الأفران وافق المجلس المحلي لناحية الشدادي ولجنة الاقتصاد في مقاطعة الحسكة على افتتاح ثلاثة أفران في ريف الناحية تتبع للإدارة الذاتية.

الأفران الثلاثة ستفتتح في كل من بلدات عبدان، الحدادية والحريري بالناحية.

رئيس مجلس ناحية الشدادي علاء العمر, أوضح لوكالة أنباء "هاوار" أنه بعد الاستماع لشكاوى ومطالب الأهالي حول أزمة الخبز على الأفران، والتي لم تعد تسد ربع الحاجة كون المنطقة, تمت دارسة الشكاوى، وقُدّمت لمجلس مقاطعة الحسكة.

وعليه عُقد اجتماع بين هيئة الاقتصاد, والمجلس المحلي والمجلس التنفيذي في الـ22من الشهر الجاري يونيو في عام2020".

ونوه العمر، أنه وبعد الاجتماع الذي عُقد في الحسكة في الـ 22 من شهر حزيران الجاري تمت الموافقة على افتتاح ثلاثة أفران إضافة للفرنين الأساسيين في الشدادي وتزويد الأفران بكمية 3 أطنان من الطحين مبدئياً.

وبيّن علاء العمر, أن مادة الخبز في هذه الأفران، سيتم توزيعها على أرياف بلدات عبدان والحدادية والحريري، وستسد حاجة أكثر من 35 ألف أسرة.

ولفت العمر, أن العمل قيد المباشرة على فتح تلك الأفران وبعد معاينة لجنة الاقتصاد مقر الأفران والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مخزون الطحين ستباشر العمل في مدة أقصاها 20 يومًا.

ويذكر أن هذه الأفران هي الخطوة الأولى في تحسين الخدمات في الناحية، وأن القادم أفضل على حد تعبير العمر.

(هـ ن)

ANHA