خطوة لتعزيز اقتصاد المرأة في الرقة

في إطار دعم اقتصاد المرأة في الرقة، استثمرت لجنة اقتصاد المرأة فيها أرضاً زراعية تبلغ مساحتها 11 دونماً في منطقة الكسرات بالريف الجنوبي لمنطقة الرقة، وستعمل فيه عدد من النساء.

ومن المقرر زراعة المساحة المستثمرة من قبل لجنة اقتصاد المرأة بالملوخية.

وبحسب المشرفات على المشروع فقد تمت حراثة الأرض، وسيتم البدء بزراعتها خلال الأيام القادمة.

المشرفات أوضحن بأنهن سيفتتحن مشاريع زراعية مماثلة في المنطقة من أرباح هذا المشروع، حيث سيبدأن جني محصوله بعد شهرين من نثر البذار.

عضوة لجنة اقتصاد المرأة ريم الصالح أوضحت: " استثمار الأرض الزراعية هي أول تجربة في مجال الزراعة، بعد عدة مشاريع خاصة بالمرأة في المنطقة، كالأفران ومشاغل الخياطة، والهدف من هذه المشاريع هو تنمية المرأة اقتصادياً والاستفادة من مردودها لافتتاح مشاريع مماثلة لها".

هذا ومن المقرر افتتاح مشاريع أخرى مماثلة في منطقة تشرين الواقعة شمال المدينة.

(س و)

ANHA