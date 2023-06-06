خطوة للتخلص من النفايات البلاستيكية والتوعية بمخاطرها

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أطلقت مديرية البيئة في مدينة منبج وريفها، مبادرة للتخلص من النفايات البلاستيكية، والتوعية بالمخاطر التي تسببها هذه النفايات، شارك فيها أعضاء وعضوات المديرية البيئة.

وتشمل مبادرة (دحر التلوث البلاستيكي)، التي تستمر لمدة 3 أيام متواصلة، تنظيف حرم الطريق الدولي M4 جنوب مدينة منبج.

في تصريح لوكالتنا عن المبادرة، لفت الرئيس المشترك لمديرية البيئة في مدينة منبج وريفها، عدنان الدخيل، لمخاطر النفايات البلاستيكية بالقول: "لا يخفى على أحد الكمية الهائلة التي يتم تداولها من الأدوات والمعدات البلاستيكية في كافة النشاطات الحياتية والمهنية والتجارية والمنزلية، وذلك لانخفاض ثمنها وتوفر موادها الأولية، متجاهلين الضرر البيئي كونها لا تتحلل مما يخلف أضراراً في النظام البيئي".

وبيّن مراحل المبادرة "اليوم الأول يتضمن التوعية عبر نشر بروشورات عن مخاطر النفايات البلاستيكية، اليوم الثاني جمع النفايات البلاستيكية من على حرم الطريق العام شرقي دوار الشهداء، وفي اليوم الثالث ترحيل النفايات لمكب العون والتخلص منها بالطرق المناسبة".

وشددت الرئيس المشترك لمديرية البيئة في منبج وريفها أنه لا بد من توجيه الجهود والإمكانات لإيجاد بدائل طبيعية آمنة للبيئة مثل الورق والقماش والفخار، وإيجاد منتجات ذات مواد قابلة للتحلل مع مرور الوقت.

المبادرة دخلت مرحلتها الثانية، عبر بدء أعضاء مديرية البيئة في مدينة منبج وريفها، بالتوزع في حرم الطريق الدولي جنوبي منبج، والتقاط النفايات البلاستيكية، وجمعها في أكياس.

(م ش/د)

ANHA