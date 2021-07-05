خطوة للتخفيف من أعباء المزارعين في الطبقة

عملت لجنة الزراعة التابعة للإدارة المدنية في الطبقة بالتعاون مع مديرية المحروقات وشركة التطوير الزراعي على فتح باب التراخيص ودعم الفلاحين المالكين للأراضي الزراعية في المنطقة والريف ودعم الفلاحين بمادة المحروقات والسماد.

حيث تم منح التراخيص على مرحلتين فكانت المرحلة الأولى من تاريخ 10/4/2021لغاية الـ 30من شهر أيار من العام الجاري. أما بالنسبة للمرحلة الثانية من منح التراخيص فبدأت في الـ 10من شهر حزيران لغاية الـ 10من شهر تموز لعام 2021.

رئيس مكتب التخطيط والتنمية في مديرية الزراعة عمر محمد أكد ازدياد إقبال المزارعين على تراخيص الأراضي، من أجل توفير الأسمدة وتخفيف العبء عن المزارعين وتأمين مادة المحروقات بأسعار جيدة.

مدير الزراعة في مديرية المحروقات أحمد الصالح قال إن المحروقات توزع على المزارعين بالسعر المدعوم وهو 75ليرة سورية للتر المازوت الواحد.

وقال الصالح المديرية حددت الكميات المخصصة للمحاصيل الصيفية مثل القطن والذرة الصفراء وبذور دوار الشمس وفول الصويا، وفق النسب التالية:

الرئيس المشترك لشركة التطوير الزراعي عبد الباسط الشيخان تحدث عن كميات البذار والسماد التي سيتم توزيعها وفق النسب التالية:

لكل دونم من الأرض الزراعية يمنح المزارع 3 كغ من بذار الذرة الصفراء 40 كغ سماد يوريا و20كغ سماد ترابي وأما فول الصويا فتم تحديد من 6إلى 20 كغ من بذار الصويا و20كغ سماد يوريا و20كغ سماد ترابي للدونم الواحد . وبالنسبة لعباد الشمس تم تخصيص من 1إلى 3 كغ بذار وسماد يوريا 40كغ و20كغ سماد ترابي للدونم الواحد.

يذكر أن المنطقة تشتهر بالزراعة الصيفية كونها تقع على ضفاف نهر الفرات.

( س ك/ك)

ANHA)