خطوة لدعم اقتصاد المرأة في الشهباء

ويشرف على المطعم 3 نساء، ويحضرن مأكولات شعبية، تُقدّم داخل المطعم وكطلبيات توصيل للزبائن خارجه.

وخلال افتتاحه اليوم، ضمن مراسم، قالت الإدارية في هيئة المرأة زلوخ رشيد "اليوم نخطو خطوات في العمل بمشاريع صغيرة تعرّف العالم بمأكولاتنا الشعبية، والتي تحضّر بأيدي نساء عفرين".

وتابعت "هذا المشروع هو فرصة للنساء من أجل العمل وإحياء الثقافة العفرينية في الطعام".

هذا وسيفتح المطعم أبوابه أمام الزبائن بدءًا من الساعة السابعة صباحًا إلى الثامنة مساء، مع إمكانية تغيّر المواعيد وفق توافد الزبائن والطلبيات.

(ل ش)