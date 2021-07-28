خطوة هي الأولى من نوعها ... هيئة التربية بصدد ادخال فروع جديدة إلى الثانويات

الزراعة والصناعة والتجارة أحد أهم المرتكزات الاقتصادية وعماد تقدمها في العالم، وهيئة التربية ستولي اهتماماً خاصاً هذا العام لافتتاح ثانويات لهذه الاختصاصات التي من شأنها أن تعد وتأهل وتخرج محترفين وخبراء ومهندسين ليكونوا دعماً وعوناً في تطوير اقتصاد المنطقة التي تشهد قلة في الخبرات للمجالات الصناعية والمهنية، فافتتاح مثل هذه الثانويات وتطويرها يعد مكسباً ويضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة الذاتية في المجال التعليمي.

الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة محمد صالح عبدو قال نتحضر هذا العام لافتتاح ثانويات مهنية وهي (الصناعة، التجارة، الزراعة، الصحة)، كما أننا نخطط لافتتاح ثانوية للبترول وأخرى للبيطرة.

وتخطط هيئة التربية لافتتاح 19 ثانوية تجارية مهنية صحية صناعية زراعية في مختلف مناطق إقليم الجزيرة بكافة فروعها لأول مرة، فالمدارس الصناعية ستفتح في (ديرك، تل كوجر، تربه سبيه، عامودا، درباسية، تل تمر، الحسكة)، وثانوية الصحة والزراعة في كل من (قامشلو، الحسكة)، ثانوية تجارية (قامشلو، الحسكة، كركي لكي)، ثانوية بيطرة (الحسكة)، ثانوية بترول (رميلان)، بالإضافة إلى افتتاح معهد صناعي يكون مدة الدراسة فيها عامين.

ولهذه الثانويات أقسام، فالثانوية الصناعية تتواجد ضمنها حرف (الميكانيك، الكترون، طورنو، المعلوماتية، الخراطة، النجارة، الكهرباء)، أما الزراعة تحتوي قسمين، قسم الزراعة العامة لإكثار البذار، والقسم الثاني مكننة زراعية تدرس فيها الأجهزة والآليات الزراعية.

وسبق أن افتتحت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة أبواب الثانوية الصناعية لأول مرة في عام 2017، عقب تهميشها من قبل الحكومة السورية، والطلبة الذين اجتازوا المرحلة الثانوية هذا العام وتفوقوا، سيكملون دراستهم ضمن المعهد الصناعي.

ولفت محمد عبدو أن الهيئة شكلت لجنة لمتابعة أوضاع هذه الثانويات، وقال: "البنية التحتية لهذه الثانويات مهترئة وبحاجة إلى إصلاح، والثانويات بحاجة إلى أجهزة فنية سنقوم بتأمينها".

وشكلت هيئة التربية والتعليم لجنة لوضع منهاج خاص بهذه الثانويات باللغات الكردية والعربية ستنتهي من إعدادها قبل بدء العام الدراسي لعام 2021/2022.

يقول العضو في اللجنة التحضيرية المشكلة إبراهيم عرب اللجنة تعمل الآن على إعداد المنهاج بشكل أكاديمي من قبل اختصاصيين، كما أن اللجنة تعمل على ترجمة المنهاج إلى اللغة الكردية ليستطيع كل مكون أخذ دروسه بلغته الأم.

وسيتم فرز الطلاب والطالبات الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي هذا العام ضمن أفرع الثانويات المهنية والصناعية بموجب النسب التي ستحددها اللجنة التحضيرية لهيئة التربية والتعليم، وذلك بحسب محمد عرب عضو اللجنة.

وتتبع هيئة التربية والتعليم في نظامها التعليمي تقييم أعمال الطلبة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الطالب ضمن الصف ومدى التزامه بالدوام وسلوكه وليس فقط الاعتماد على الامتحانات النهائية لتحديد مصيره.

إلى ذلك لفت محمد صالح عبدو أن أساتذة مختصين سيشرفون على دراسة الطلاب هذا العام، ونوه إلى أن أعمال الطالب خلال عامه الدراسي تشكل نسبة 50% من محصلته النهائية، ونسبة 50% للامتحان النهائي الكتابي، وقال: "نحن نسعى إلى تطوير نظامنا الدراسي بشكل أفضل، ونرفض أن يتحدد مصير تفوق طلابنا أو رسوبهم بالامتحانات التقليدية".

ويوضح محمد عرب بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية لثلاثة سنوات هناك معاهد مخصصة ومدة الدراسة فيها من سنتين إلى ثلاثة سنوات، أيضاً يتم تجهيز الجامعات ومدة الدراسة فيها 5 سنوات

وأوضح عرب في حال تخرج الطلبة من الثانوية يمكنهم التوجه إلى سوق العمل حسب دراستهم واختصاصهم، ويمكنهم أيضاً الاستمرار في المعهد أو الجامعة إن أراد ذلك.

وقال الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم محمد صالح عبدو "نحن نهدف إلى تحضير كادر علمي ومهني يخدم وطنه"، وأكد إن الإدارة الذاتية قد أقرت على أن توظيف هؤلاء الطلبة حال تخرجهم سيكون إلزامياً.

وأصدرت هيئة التربية والتعليم تعميماً قالت فيه أنها بحاجة إلى معلمين/ات، مختصين في مجال الثانويات المهنية التي سيتم افتتاحها، عضو لجنة التربية محمد عرب قال أجرينا دراسة ونحن بحاجة إلى أساتذة مهندسين وفنيين وتقدم حتى الآن أكثر من 600 معلم بعد انتشار التعميم.

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ANHA