خطوات توعية حول  فيروس كورونا

اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية عقب تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة لشمال وشرق سوريا، وكذلك أصدرت خلية الأزمة في اجتماعاتها المستمرة العديد من القرارات والتوصيات الاحترازية والإرشادات التوعوية لمنع تفشي الفيروس في شمال شرق سوريا.

وضمن حملة منع تفشي فيروس كورونا المستجد في مناطق شمال شرق سوريا، وتطبيقاً للإرشادات الصادرة عن هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، وزعت بلديات الشعب في إقليم الجزيرة بالتنسيق مع مركز ASO للاستشارات والدراسات الاستراتيجية بروشورات توعية في أسواق المدينة والمرافق العامة.

وتضمنت البروشورات تعريفاً بمرض (covid-19) المعروف بفيروس كورونا، الذي بات وباءً عالمياً في الآونة الأخيرة، وأعراض الإصابة به، والمخاطر التي يشكلها هذا الفيروس ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع.

كما تضمنت البروشورات طرق انتقال عدوى فيروس كورونا، والإرشادات والنصائح ليحمي كل فرد نفسه ومجتمعه من خطر الإصابة بهذا الفيروس، كالالتزام بآداب العطس والسعال، وتغطية الأنف والفم بإحدى المرفقين أو بمنديل ورقي، ثم التخلص منه في سلة مهملات مغلقة، وغسل اليدين بشكل مستمر وتعقيمهما بمطهر كحولي.

تقوية جهاز المناعة في الجسم

وتضمنت البروشورات نصائح حول كيفية تقوية جهاز المناعة في الجسم كالتقليل من تناول المضادات الحيوية والأدوية حتى يقوم جهاز المناعة في الجسم بمقاومة الأمراض، والحرص على النوم السليم والاسترخاء والراحة والابتعاد قدر الإمكان عن التوتر والقلق، مع شرب كميات جيدة من الماء يومياً والمشروبات الساخنة والشاي والأعشاب، والاستمرار في تناول فيتامينات د و س الموجودة في البرتقال والليمون.

كما لفتت البروشورات إلى ضرورة عدم استخدام الكمامة إلا في حال الإصابة بأعراض تنفسية (السعال والعطس) أو في حال الاشتباه بإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ولاقت الحملة الاستحسان من قبل الأهالي، الذين عبّروا عن امتنانهم للعمل الدؤوب الذي تقوم به الجهات المعنية في شمال وشرق سوريا لدرء تفشي فيروس كورونا في المنطقة، وشددوا على ضرورة التزام الجميع بالقرارات والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية.

هذا وتؤكد هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا ضمن مناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/أ ب)

ANHA