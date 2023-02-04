خطوات ملموسة نحو تحقيق اقتصاد تشاركي في الشهباء

في ظل ما تشهده الشهباء من حصار جائر من قبل حكومة دمشق، وكخطوة أولى وفريدة من نوعها، أسست هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لإقليم عفرين، في بداية شهر كانون الثاني 2023 "مركز الجمعيات التعاونية عفرين والشهباء، Navenda Koperatîfa Efrîn û Şehba"، سعياً لتطوير الواقع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومجابهة حصار حكومة دمشق.

ويهدف مركز الجمعيات التعاونية، لتنظيم أمور المواطنين، ونشر أسس ومبادئ العمل الجماعي بين المواطنين، والعمل على عقود وتشكيل لجان مشرفة على الأعمال والمشاريع قيد التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم للعائلات المعدومة مادياً.

آلية عمل "مركز الجمعيات التعاونية"

سلمت هيئة الزراعة في المقاطعة 2100 هكتار من الأراضي الزراعية للجمعية التعاونية، للعمل على مشاريعهم الزراعية الجماعية، حيث تم توزيع 1700 هكتار منها على الأسر المهجرة من عفرين، وبحسب الجمعية يحق لكل أسرة الحصول على هكتار أو هكتار ونصف، أي (15000 متر2) من الأرض الزراعية المخصصة والتي تكون مختلفة في المساحات، ويتم توزيع الأرض الزراعية وفق مساحتها على الأسر وتقسم على 5 أسر أو 7 أو 11، وفق عقود بينها وبين المركز.

ووفق الدراسة التي أجراها المركز، يبلغ عدد المشاريع التي سيتم العمل فيها 225 مشروعاً زراعياً، منها 175 مشروعاً قيد التنفيذ، فيما يبقى 50 مشروعاً زراعياً دون زراعة الأرض، حالياً، ويستفيد من هذه المشاريع وفق المركز 1300 عائلة مهجرة من عفرين.

وتم تخصيص 200 طن من البذار لتوزيعها (القمح، الشعير، العدس، السلة، الكمون، الكزبرة، حبة البركة)، بالإضافة إلى 40 طناً من السماد الشتوي، و50 طناً من السماد الربيعي، و100 ألف شجرة متنوعة بين الزيتون والفستق الحلبي، سيتم توزيعها حسب الحاجة والوقت.

التشجيع على الزراعة

يقول الناطق باسم مركز الجمعيات يحيى حسن محمد، إنه كان هناك تخوف في البداية من زراعة الأراضي بالنسبة للذين أبرموا العقود نتيجة للحصار المفروض من قبل حكومة دمشق، إلا أن المبادرة التي انتهجها المركز وقيامه بزراعة الأراضي رغم القصف والحصار شجع الكثير على المشاركة في الزرعة.

محمد أشار إلى أن المساحة التي بقيت دون زراعة أيضاً سيتم زراعتها بما يتناسب مع خصوبة تربتها والحاجة.

مؤكداً بأن المشاريع التي تسعى إليها اللجنة تهدف جميعها لخدمة المواطنين بالدرجة الأولى، والتخفيف من المعاناة التي يمرون بها حيال ما تشهده المنطقة من هجمات شبه يومية من قبل "دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من جهة، وفك الأزمة الخانقة التي يخلفها حصار حكومة دمشق من جهة أخرى".

يحيى محمد اعتبر أن تأسيس مركز الجمعيات التعاونية خطوة من خطوات المقاومة والنضال ضد سياسات التجويع من قبل حكومة دمشق بحق مهجري عفرين.

هذا ويسعى المركز إلى زيادة المشاريع التي سينفذها، ومن المقرر أن يضع دراسات لمشاريع صناعية وأخرى خاصة بالثروة الحيوانية وذلك بعد تنظيم مشاريع الزراعة خلال الفترة القادمة.

(سـ)

ANHA