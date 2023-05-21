خطرٌ محدقٌ بمخيم مخمور وتهديدٌ بالهجوم

استقدم الجيش العراقيُّ صباح يوم أمس السبت، عشرات المدرعات، الأسلحة، وعناصر الشرطة والقوات الخاصة وطوّق مخيّم الشهيد رستم جودي (مخمور)، ولا يزال أهالي المخيّم يقفون بوجه هذا التطويق، حيث نصبوا خيم مقاومةٍ أمام القوات العراقيّة.

وقد اجتمع وفدٌ باسم المخيّم بممثلي الجيش العراقي لكنّهما لم يتوصّلا لأي نتيجة، فبعد هذا الاجتماع قام الجيش العراقيّ بالتهجّم على الأهالي ما أسفر عن إصابة شاب.

وتحدّث الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مخيّم الشهيد رستم جودي (مخمور)، يوسف أمين عبد الله، إلى وكالتنا حول محاولات التطويق، هجمات وممارسات الجيش العراقي.

"ذرائع الحكومة العراقيّة واهية"

أوضح يوسف أمين عبد الله أنّ الحكومة العراقيّة تحاول تطويق المخيّم بذريعة الأمن، وقال: "أعرب لنا المسؤولون العراقيّون قبل فترة عن رغبتهم بتطويق المخيّم بالأسلاك الشائكة بسبب الوضع الأمني، لكنّنا أخبرناهم حينها أنّ تحقيق الأمن والأمان في المخيّم من خلال الأسوار الشائكة والأطواب الإسمنتيّة غير مناسب ولا يجوز، لقد تعرّضت مخمور على الصعيد البرّي لهجمات داعش مرّتين ولم يدافع الجيش العراقيّ عنّا خلال هذين الهجومين، بل نحن من دافعنا عن أنفسنا".

وأضاف "تهاجم دولة الاحتلال التركي مخيّمنا جوّاً منذ عامين، ولم تقم الحكومة العراقيّة باتّخاذ أي إجراء حيال هذه الهجمات أيضاً. وتذرّعهم بالأمن هي مجرّد ذريعة واهية، فلو كان ذلك فعلاً لحمايتنا، لقامت بوصفها دولة بمنع هجمات دولة الاحتلال التركي وإغلاق المجال الجوّي أمام الهجمات، لكنّ هذا الموقف ومحاولات الحصار هذه هي عبارة عن مسألة سياسيّة، حيث أصبحت هجمات الدولة العراقيّة غير المبرّرة أداةً للدولة التركيّة الفاشيّة".

المسؤولون العراقيّون: إنّنا نضحّي بكم

وأشار يوسف أمين عبد الله إلى الاجتماع الذي جرى مع المسؤولين العراقيّين حول محاولات التطويق وقال: "قالوا لنا خلال اجتماع أمس، لا يمكننا أن نرجّح شعباً أجنبيّاً على شعبنا، فالدولة التركيّة تقطع المياه عنّا، وتمارس الكثير من الضغوط علينا، وإن لم نتّخذ هذا الموقف، فسنتواجه مع الدولة التركيّة، لذا ستقعون ضحّية المشاكل بيننا، ونحن قلنا لهم إنّ اتّخاذ موقف ونهجٍ كهذا من قبلكم كدولة غير مقبول، فنحن نعيش على هذه الأرض منذ 30 عاماً، وهذا موقف لا أخلاقي ولا يليق بالشعب العراقي".

ولفت لما يشهد المخيم خلال "لن نقبل مواقفهم هذه بأي شكل. لقد قاموا فجر يوم أمس (20 أيار) بحشد قواتهم وتطويق المخيّم ولا يزالون مصرّين على موقفهم. لقد قمنا كأهالي مخمور يوم أمس، بالوقوف ضدّ هذه السياسة وهذا التطويق وتصدّينا لهم. لدينا تاريخ حافلٌ من المقاومة والنضال وشعبنا صاحب إرادة".

"هدّدَنا الجيش العراقيّ بالهجوم علينا"

"من المحتمل أن يواصل الجيش العراقيُّ هجماته على أهلنا في المخيّم" بهذه الكلمات أشار الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مخيّم الشهيد رستم جودي، يوسف أمين عبدالله، إلى الخطر المحدق بالمخيّم، وقال: "يمكن أن تشنّ القوات العراقيّة هجمات مسلّحة عنيفة على أهلنا، فقد هدّدَنا الجيش العراقيُّ بالتدخّل العسكري".

"ارفعوا صوتكم عالياً في جميع الميادين"

ودعا يوسف أمين عبدالله في ختام حديثه، الشعب الكردستاني بأسره إلى تبنّي مقاومة مخمور، وقال: "حان وقت التصرّف بشهامة، نحن أمّة واحدة، وعلى شعبنا رفع صوته عالياً في جميع الميادين ويتّخذوا موقفاً حازماً لدعم مقاومة مخمور".

(ر)

ANHA