خطر حقيقي يهدد الأرض.. جبل جلدي ضخم بحجم بريطانيا معرض للانهيار

وجدت دراسة جديدة أن جبل ثويتس الجليدي الهائل في غرب القارة القطبية الجنوبية يواجه تراجعاً غير مسبوق مما يشكل تهديداً على كوكب الأرض.

في دراسة نُشرت، بمجلة "نيتشر جيوساينس"، رسم العلماء خريطة التراجع التاريخي لجبل ثويتس المعروف بـ "جبل نهاية العالم الجليدي".

وجد العلماء أنه في مرحلة ما خلال القرنين الماضيين، تلاشت قاعدة الجبل الجليدي من قاع البحر وتراجعت بمعدل 2.1 كيلومتر في السنة، أي ضعف المعدل الذي لاحظه العلماء في العقد الماضي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الجيوفيزياء البحرية بجامعة جنوب فلوريدا، أليستر غراهام، في بيان صحفي، إن هذا التفكك السريع ربما حدث "مؤخرا في منتصف القرن العشرين".

وطبقا للدراسة، توصل المياه الدافئة والكثيفة والعميقة الحرارة إلى تجويف الجرف الجليدي الحالي، مما يؤدي إلى إذابة رفوفه الجليدية من الأسفل، وتجعل هذه الظروف جبل ثويتس الجليدي عرضة للتراجع الجامح.

وفي سياق متصل، قالت منصة الإفصاح غير الربحية "CDP" وشركة الاستشارات الإدارية العالمية أوليفر وايمان، إن الشركات في اقتصادات مجموعة السبع (G7) أخفقت في تلبية أهداف اتفاقية باريس للمناخ، بناءً على تعهدات الشركات الحالية بخفض الانبعاثات.

وبموجب اتفاق باريس العالمي لعام 2015، وافقت الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالسرعة الكافية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة، وهو ما يقول العلماء إنه سيجنب بعض أسوأ آثاره.

ان ذوباناً واسع النطاق لثويتس، الذي يطلق عليه "جبل نهاية العالم الجليدي" بسبب دوره الأساسي في بيئة القارة الجنوبية ومناخ العالم، يعني أيضا ذوبان الأنهار الجليدية في القارة بأكملها، مما يعني ارتفاع سطح البحر بعدة أمتار.

وكان العلماء قد أشاروا إلى أن الذوبان السريع للجبل الجليدي في السنوات المقبلة يزيد من المخاوف بشأن الارتفاع الشديد في مستوى سطح البحر الذي قد يؤدي لخطر حقيقي على كثير من أراضي كوكب الأرض.

و"جبل نهاية العالم الجليدي" الضخم يعادل مساحة بريطانيا كاملة، ويشكل خطر ذوبانه برفع مستوى منسوب مياه البحار لأكثر من 16 قدما، وفقا لوكالة ناسا، مما يعرض كثير من المناطق الساحلية للغرق.

في عام 1973، تساءل الباحثون عما إذا كان الجبل الجليدي العملاق معرض لخطر الانهيار.

وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، وجدوا أن الجبل الجليدي يرتكز على قاع البحر، بدلاً من اليابسة الجافة يمكن لتيارات المحيط الدافئة أن تذوب الجبل الجليدي من أسفل، مما يؤدي إلى ذوبانه من الأسفل.

(م ش)