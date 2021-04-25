خطة مناسبة حلّت مشكلة الخبز في تل حميس ولجنة الاقتصاد تسعى لتطبيقها في الأرياف

شهدت ناحية تل حميس في الفترة الأخيرة عدة شكاوى من قِبل الأهالي بسبب نقص ورداءة الخبز، وأرجعوا السبب الرئيس لأصحاب بعض الأفران الذين يتلاعبون بالجودة والكميات، وعليه ارتأت لجنة الاقتصاد في تل حميس بالكشف ميدانيًا على المجالس المحلية التابعة للناحية، وزيارة المنازل للاطلاع على الشكاوى بشكل مباشر، وتقييم الاستهلاك اليومي لكل أسرة من الخبز وتوزيعه على هذا الأساس.

ويتبع لناحية تل حميس 14 كومينًا، يجمعون الخبز من 11 فرن، 3 منها في مركز الناحية، ويوزعون الخبز على الأهالي عن طريق معتمدين، وغالبًا ما كانت الكميات لا تكفي الأهالي.

ولإيجاد تنظيم أنسب لعملية توزيع الخبز، أعادت لجنة الاقتصاد في تل حميس إحصاء جميع المجالس والأسر التابعة لها وأعدادهم وتأمين الكميات التي تكفي حاجة الأهالي دون نقص أو مشاكل في عملية التوزيع، وذلك حسب العضو في لجنة الاقتصاد بتل حميس، حسين الأحمد.

وأوضح الأحمد أن هذه العملية تمت استجابةً لشكاوى الأهالي التي وردت لمجلس الناحية، مؤكدًا أن العملية ذاتها ستتم في أرياف الناحية التي تعاني من نفس المشكلة

وبيّن الأحمد "أنّ هذه الخطوة لاقت قبولًا وإيجابًا من قِبل الأهالي، حيث أصبحت مخصصاتهم تصلهم بشكلٍ منتظم ودائم، ونستطيع القول نحن مركز ناحية تل حميس حللنا 90 %من مشاكل تأمين الخبز".

ومن جهته، بيّن نائب الرئاسة المشتركة لناحية تل حميس، صلاح الزيدان، أن مكتب التموين التابع للجنة الاقتصاد سيتابع عمليات التوزيع، وأن هذه الخطة ساهمت الى حدٍ كبير بتنظيم وصول مستحقات الأهالي من الخبز بالشكل الأنسب، مؤكدًا أن جودة الخبز والأوزان أصبحت أفضل من السابق، وستحل كل مشاكل الخبز تدريجيًا خلال الفترة القادمة.

( مـ )

ANHA