خطة عمل لتشكيل جبهة نسائية قوية عقب منتدى المجازر في ميزوبوتاميا

اختُتمت يوم أمس، أعمال المنتدى الذي عُقد حول المجازر في ميزوبوتاميا وتأثيرها على النساء تحت شعار "بقوة وتضامن النساء سندحر سياسة التقسيم وإبادة لوزان بحق الشعوب"، بمشاركة أكثر من 60 شخصية سياسية من كافة مكونات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة في الخارج عبر تطبيق الزووم".

وخرج المنتدى بعدة توصيات مهمة من ضمنها تشكيل مرجعية نسائية وتطبيق الكونفدرالية النسائية على مستوى الشرق الأوسط، وحماية مكتسبات المرأة للتصدي لكافة السياسات التي تحاك ضد المرأة وتقوية الجبهة الداخلية للمرأة في كافة الميادين من ناحية الدفاع وآلية الحماية والتصدي لكافة السياسات التي تحاك ضد المنطقة.

ولفتت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، شيراز حمو، لمخرجات المنتدى وسبل تطبيق هذه التوصيات.

وتطرقت لأسباب اختيارهم موضوع معاهدة لوزان، قائلة: "سلطنا الضوء على جانب المرأة في اتفاقية لوزان؛ لأن ما ألحقته اتفاقية لوزان من إبادات، استهدفت فيها المرأة بالدرجة الأولى، فكان لا بد من مناقشة كيفية التصدي لسياسات التقسيم التي اتبعتها القوى المهيمنة في مناطقنا، فالتقسيم الذي ألحقته المعاهدة بالمجتمع استهدف النساء بشكل خاص، والمرأة هي التي تعرضت بالدرجة الأولى لهذه السياسات".

وعن أهم ما ركزن عليه خلال المنتدى، قالت: "كافة النقاشات والمخرجات من قبل الشخصيات المشاركة من خلال مداخلاتهن، أكدت أن التصدي لسياسة التقسيم يكمن في نظام الأمة الديمقراطية، ومجابهته تكون باتحاد المكونات عبر مشروع الأمة الديمقراطية، بالإضافة إلى توحيد الصف الكردي؛ كون معاهدة لوزان أدت لتقسيم الكرد أيضاً".

وأضافت شيراز حمو: "لذلك لا بد من تحليل وقراءة التاريخ جيداً واستخلاص العِبر منه وتصعيد النضال، وبالمقومات التي حققتها المرأة وبتقوية منظومتنا الدفاعية سنستطيع التصدي لهذه السياسات وإفشال معاهدة لوزان".

وعن ما سيُتبع المنتدى، وآلية إطلاع النساء على التوصيات التي خرجت عن المنتدى، قالت: "بمساعدة كافة التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا سنعمل على نقل التوصيات لكافة الشرائح النسائية في المنطقة والخارج، لتوطيد العلاقات مع الشخصيات النسائية، وسندعو إلى الحوار لتشكيل جبهة نسائية قوية وإفشال مخططات هذه المعاهدة، فجميع هذه التوصيات تخص المرأة في كافة مناطق الشرق الأوسط".

(م ح)

ANHA