خطفوا شبابه لعدم موافقته على سرقة جوّاله

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكل يومي جرائم وانتهاكات؛ إذ وقعت جريمة جديدة ضمن مناطق نفوذها، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، في حي الجورة بمدينة دير الزور، بحسب ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد أنه اختطف عناصر من "الدفاع الوطني" التابع لحكومة دمشق شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً بحي الجورة بمدينة دير الزور، وأقدم العناصر وهم "سكارى"، يوم أمس على رمي الشاب من الطابق الرابع، وذلك بسبب مقاومة الشاب لمنعهم من سرقة هاتفه المحمول، ما أدى لمقتله.

وتشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق والمجاميع المسلحة، انتشاراً واسعاً لحالة الفوضى والفلتان الأمني، كسائر مناطق سيطرته في جغرافية البلاد، دون أن تحرك تلك الجهات ساكناً حيال ما يتعرض له المدنيون من الانتهاكات والجرائم.

ووثّق المرصد السوري إجمالي الجرائم التي ارتكبت بحق الأهالي في دير الزور منذ مطلع العام، إذ وقعت 160 جريمة قتل بشكل متعمد، راح ضحية تلك الجرائم 178 شخصاً.

(س ع)