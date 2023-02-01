خطف وقطع للأشجار ونهب للممتلكات.. شهر من جرائم تركيا ومرتزقتها في عفرين المحتلة

رصدت وكالتنا جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وجهاز استخباراته (MIT) بحق أهالي عفرين وطبيعتها، منذ مطلع عام 2023، عبر عمليات الاختطاف وقطع أشجار الزيتون والحراجية وإنشاء القواعد والمستوطنات.

اختطاف أكثر من 39 مواطناً

واختطف جيش الاحتلال ومرتزقته أكثر من 39 مواطناً، بينهم نساء ومسنون من مختلف قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة، وعرف من بينهم:

"محمد رشيد حسو (32 عاماً) ـ فرمان علوش سعدو (28 عاماً) ـ بكر حسن خيرو (35 عاماً) ـ ريبر حسن خيرو (32 عاماً) ـ علي كالو (40 عاماً) ـ محمد فريد (28 عاماً) ـ محمد كالو (36 عاماً) ـ عدنان عبدو (39 عاماً) ـ محمد عدنان سليمان (30 عاماً) ـ محمد أحمد حنان حميد (55 عاماً) ـ إبراهيم منان داود ـ محمد عصمت شيخو ـ محمد صلاح حسين (30 عاماً) ـ فريدة عبدو ـ محمد إبراهيم ملا محمد (49 عاماً) ـ دوغان محمد ملا محمد (48 عاماً) ـ أنس زكي ـ علي رشيد عمر (40 عاماً) ـ توفيق حسن (45 عاماً) ـ عماد كمال سعدو (44 عاماً) ـ شيار مصطفى سعدو (20 عاماً) ــ محمد إبراهيم محمد (39 عاماً) ـ رجب سليمان الشواخ (42 عاماً) وعنيات عارف بكر (56 عاماً).

قطع أكثر من 7 آلاف شجرة

وقطع الاحتلال التركي ومرتزقته أكثر من 7 آلاف شجرة زيتون وحراجية، وأشجار متنوعة، وعرف من بين المواطنين الذين قُطعت أشجارهم:

"محمد فوزي خليل (12) شجرة ـ مصطفى خليل (12) شجرة ـ زياد خليل (12) شجرة ـ حنان سمو عبودان ـ عثمان حج حميد (20) شجرة ـ رشيد عبدو ـ ريزان عبدو ـ مصطفى عبدوـ محمد إيبو ـ مصطفى محمد ـ يوسف عبد الرحمن (520) شجرة ـ محمد نعسان ـ وفوزي نعسان ـ محمد جميل رشيد عثمان (100) شجرة ـ مصطفى ياسين وإخوانه (50) شجرة ـ عزت عبدو دويكه، وعمر بلال نعسان (300) شجرة ـ كمال مامد (100) شجرة ـ مصطفى جعفر (100) شجرة".

بالإضافة لقطع آلاف الأشجار الحراجية في الغابات الحراجية الواقعة في ناحيتي جندريسه وموباتا.

سرقة ممتلكات المواطنين

وعرف من بين المواطنين الذين سرق الاحتلال التركي ومرتزقته ممتلكاتهم في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة.

سرق مرتزقة الاحتلال التركي (24) رأس غنم، لثلاث رعاة أغنام؛ "مامو حسن (16) رأس غنم ـ مامد فوزي (غنمتان) ـ عمر حسنكي (6) رأس غنم من أهالي قرية كيمار، وسرق المحال التجارية للمواطنين "كيبار حسو ـ حسين حنان بريم ـ رشيد محمد ـ سيدو منان ـ عثمان بكو ـ عمر أسد حنان ـ مريم محمد ـ خالدة علي ـ أمينة حسينو ـ أمينة حسين كوتو ـ جميلة خليل، من أهالي ناحية بلبله، وسرق محتويات منزل المواطن أحمد حانو (65 عاماً)، في حي الزيدية بمركز المدينة وذلك بعد تقييده وزوجته بالإضافة إلى سرقة ذهب الزوجة".

المستوطنات

وافتتح الاحتلال التركي، مستوطنة جديدة شرقي ناحية جندريسه، 4 كانون الثاني الجاري، بين قريتي حميلكة والرفعاتية باسم "أجنادين"، على أرض مساحتها 4 هكتارات، عائدة ملكيتها للمواطنيْن حسن مجيد محمد وأمين مراد محمد؛ لتوطين 200 من أسر المرتزقة والمستوطنين من مختلف المناطق السورية.

إنشاء قاعدة عسكرية وافتتاح معمل لصناعة المخدرات

وأنشأ جيش الاحتلال التركي، قاعدة عسكرية جديدة في مدخل ناحية راجو على الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للمواطن، عزت عبدو دويكه وعمر بلال نعسان، وإجبارهم على الموافقة تحت تهديد السلاح.

وافتتح مرتزقة هيئة تحرير الشام، معمل لصناعة المخدرات في قرية قيبار الإيزيدية التابعة لناحية شرا، ونقل المواد الأولية إليها من قبل المرتزقين، "أبو عبد الله حوران، أبو أحمد حلاوة".

وتتعمد دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، ارتكاب الجرائم بحق من تبقى من السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة؛ لتضييق الخناق عليهم ودفعهم إلى التهجير، ترسيخاً للتغيير الديمغرافي وتمهيداً لسلخ المقاطعة عن الأراضي السورية وضمها إلى أراضيها.

(م)

ANHA