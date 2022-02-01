خطف ثلاثة مواطنين وقطع 350 شجرة خلال يومين في مقاطعة عفرين المحتلة

ومع احتلال مقاطعة عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 18 من آذار عام 2018، بدأ الاحتلال التركي ومرتزقته، بغية التهجير وتسهيل عملية التغيير الديمغرافي إلى خطف الآلاف من الأهالي المتبقين في مقاطعة، وقطع عشرات الآلاف من أشجار زيتون المعمرة والأشجار الحراجية، ناهيك عن نبش وسرقة عشرات المواقع والتلل الأثرية في أنحاء مقاطعة عفرين.

وبحسب مصادر من مقاطعة عفرين، اختطف مرتزقة" فيلق الشام" التابعة لجيش الاحتلال التركي مواطنين اثنين من أهالي قرية كباشين التابعة لناحية شيراوا، وهما كل من إسماعيل جمو حيدر وعز الدين جمو حيدر، حيث تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

وأضاف المصدر، إن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف المواطنين "إسماعيل وعز الدين" حيث تم اختطافهما قبل ذلك بتاريخ 1-5-2021.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر من ناحية راجو، بإقدام مرتزقة الشرطة العسكرية، على اختطاف المواطن محمد حسن حمرش البالغ من العمر (40 عاماً) من أهالي قرية عطمانو التابعة لناحية راجو.

وفي التفاصيل قال المصدر، فقد طالب المواطن “محمد حمرش” المستوطن الذي يقيم في منزل أخيه المهجر قسراً، في حي الأشرفية بمركز مدينة عفرين، بالإيجار، فرفض الأخير وقدم شكوى ضده لدى “الشرطة العسكرية” على أن أخاه المهجّر يعمل لدى الادارة الذاتية، فرد مرتزقة الشرطة العسكرية باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

والجدير بالذكر أن المرتزقة في مدينة عفرين المحتلة، يلفقون الاتهامات والحجج الواهية لاختطاف الأهالي وابتزازهم مادياً وتحصيل الفدى المالية.

وفي استمرارية لسياسة الجرائم ضد طبيعة عفرين، أفاد مصدر من ناحية شيراوا، بإقدام مرتزقة الاحتلال التركي على قطع أكثر من 200 شجرة زيتون تعود ملكيتها لأهالي قرية كباشين التابعة لناحية شيراوا.

وأضاف المصدر أن الأشجار التي قطعت، تعود ملكيتها إلى المواطنين "مصطفى شمو 75 شجرة، ومحمد شمو 75 شجرة، والمواطنة "زينب غزالة50 شجرة.

ومن جهة أخرى، قال مصدر من ناحية جندريسه، إن مرتزقة الحمزات التابعة للاحتلال التركي أقدموا على قطع 150 شجرة زيتون بالقرب من مزار شيخ عبد الرحمن في قرية كعني كورك في ناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة.

والجدير بالذكر أن ظاهرة قطع الأشجار واحتطابها في منطقة عفرين المحتلة، تزداد يوماً بعد يوم، حيث تشير تقارير إلى قطع أكثر من نصف مليون شجرة منذ آذار/مارس 2018، ويترافق ذلك مع تحذيرات من اختفاء عدد من الغابات وتأثير ذلك على الواقع البيئي في المنطقة.

(سـ)

ANHA