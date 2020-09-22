وأوضح مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن "حريق عين قانا ناتج عن انفجار مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا أو جرحى والأضرار مادية فقط".

هذا وفرض الجيش اللبناني و"حزب الله" طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى البلدة.

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة إلى أنّه "تلقينا اتصالاً بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة إسعاف متوجّهة إلى محطة محروقات في المكان، والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات".

ويظهر مقطع فيديو مشاهد الدمار التي خلّفها انفجار عين قانا في إقليم التفاح جنوباً، وسط تصاعد سحب دخان سوداء كثيفة امتدت إلى أجواء المناطق المحيطة بالبلدة.

(ز غ)

ANHA