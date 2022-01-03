خط الفارات يدين هجوماً تركيا أودى بحياة أم ورضيعتها البالغة من العمر 6 أشهر

وتجمع العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات في خط الفارات، غرب مدينة منبج، أمام مجلس الخط والعسلية، وذلك لإصدار البيان الذي قرأته عضوة لجنة المرأة في الخط آرين العمر.

ويأتي البيان على خلفية استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته منازل المواطنين في مزرعة الصيادة بريف بلدة الفارات غرب مدينة منبج بالصواريخ والقذائف المدفعية بأكثر من 60 قذيفة، في الـ 29 من كانون الأول المنصرم وأدى إلى استشهاد امرأة ورضيعتها البالغة من العمر 6 أشهر بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل الأهالي.

وأدان البيان "الأعمال الإجرامية التي يفتعلها الاحتلال التركي ومرتزقته بأهالينا وأبناء شعبنا على طول خط الساجور", وطالب "المجتمع الدولي بإيقاف هذه الجرائم بحق مناطقنا في شمال وشرق سوريا وقتل المواطنين العزل الأبرياء دون وجه حق على الإطلاق".

(أ ق/ج)

ANHA