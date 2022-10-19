خروج دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين من مخيم الهول

في إطار التنسيق المستمر بين إدارة مخيم الهول واللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي، خرج أمس الثلاثاء عدد من الأسر العراقية القاطنة في مخيم الهول شرقي مقاطعة الحسكة، عبر قافلة من السيارات برفقة حراسة أمنية مشددة، من المخيم متوجهة إلى الأراضي العراقية.

ونقلاً عن جهات أمنية في مخيم الهول، فإن عدد الأسر التي خرجت في هذه الدفعة الجديدة، بلغ 161 أسرة، تضم 695 شخصاً، ممن يحملون الثبوتيات العراقية من "نساء، وأطفال، ورجال، وشبان".

ويقطن مخيم الهول 54 ألف و390 شخصاً؛ بينهم 27 ألف و816 عراقياً، و18 ألف و483 سورياً، و 8091 من أسر مرتزقة داعش، بحسب آخر إحصائية حصلت عليها وكالتنا في آب 2022.

(م ح)

ANHA