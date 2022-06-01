خروج الدفعة الثالثة من اللاجئين العراقيين من مخيم الهول

في إطار التنسيق المستمر بين إدارة مخيم الهول واللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي، خرج قبل قليل عدد من الأسر العراقية القاطنة في مخيم الهول شرق مقاطعة الحسكة، عبر قافلة من السيارات برفقة حراسة أمنية مشددة، من المخيم متوجهة إلى الأراضي العراقية.

وأفاد مراسلنا من الناحية بأن القافلة اتجهت نحو المعبر الحدودي (الفاو) بين شمال وشرق سوريا، والأراضي العراقية ومنها إلى مخيم جدعة في محافظة نينوى العراقية، وتضم الأسر العراقية الراغبة في العودة إلى ديارها.

ونقلاً عن القائمين على تسيير الرحلات، فإن عدد الأسر التي خرجت في الدفعة الجديدة بلغ 152 أسرة، تضم 690 شخصاً، ممن يحملون الثبوتيات العراقية من "نساء، وأطفال، ورجال، وشبان".

وبتسيير الرحلة الجديدة هذه، وصل عدد الرحلات خلال العام الجاري إلى 3 رحلات من المخيم، بالإضافة إلى دفعة من اللاجئين العراقيين ممن كانوا يقطنون شمال وشرق سوريا، التي خرجت في الـ 3 من آذار/ مارس العام الجاري، عبر معبر تل كوجر/ اليعربية، بموجب تفاهم بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة العراقية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويقطن في مخيم الهول 29 ألفاً، و152 شخصاً، يحملون الجنسية العراقية؛ بين شباب ورجال ونساء وأطفال ضمن 7 آلاف و791 أسرة، حسب آخر إحصائية حصلت عليها وكالتنا منتصف أيار الفائت.

(ع/أم)

ANHA