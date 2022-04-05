كهرباء تل تمر ترمم الأعطال الناجمة عن قصف الاحتلال التركي

وشهدت ناحية تل تمر في الـ 2 والـ 3 والـ ٤ من الشهر الجاري، هجمات عنيفة شنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، واستهدفت خطوط التوتر العالي للتيار الكهربائي في عدة قرى بريف تل تمر، بالإضافة إلى استهداف محطة تحويل الكهرباء شمال الناحية.

وباشرت ورش الصيانة التابعة لمركز كهرباء ناحية تل تمر، منذ صباح اليوم، صيانة الأضرار الناجمة عن القصف، ليتم صيانتها في قرية الطويلة غرب تل تمر والأعطال التي حصلت في خط 66 ك ف في قرية أم الكيف، والأضرار التي حصلت في محطة تحويل الكهرباء.

ومن المقرر أن يتم تغذية تل تمر بالتيار الكهربائي خلال الساعات المقبلة.

وتعد هذه هي المرة الـ 21 التي يتم فيها استهداف خطوط الكهرباء في ناحية تل تمر، في ظل استمرار الاحتلال بهجماته وجرائمه في المنطقة.

(أم)

ANHA