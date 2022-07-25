كهرباء تل تمر تباشر بإصلاح الأضرار الناجمة عن قصف الاحتلال للمحطة

تحت وابل القذائف وسط استمرار القصف التركي، توجهت قبل قليل فرق الصيانة التابعة لمركز كهرباء ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، إلى قرية أم الكيف لإصلاح الأضرار الناجمة عن القصف، في مسعى لخدمة الأهالي وإعادة التيار الكهربائي.

واستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته السبت (23 تموز الجاري) خطوط التوتر العالي في قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الناحية، وخروج المحطة المغذية للناحية عن الخدمة.

وأفاد مراسلنا أنه نتيجة الهجمات المستمرة لم تستطع فرق الصيانة الوصول إلى نقاط الضرر خلال اليومين الفائتين، وفي ظل استمرار تلك الهجمات لليوم الثالث على التوالي، ارتأت فرق الصيانة التابعة لمركز كهرباء ناحية تل تمر التوجه إلى قرية أم الكيف لإصلاح الأضرار الحاصلة في كل من خط 66 ك.ف، وخط 20 ك.ف.

تعتبر هذه المرة هي الـ 27التي يقدم فيها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متعمد على استهداف شبكات التوتر العالي ومحطة تغذية الناحية بالتيار الكهربائي.

في متابعته لعمليات الإصلاح والصيانة، رصد مراسلنا أضراراً كبيرة ألحقت بشبكة التيار الكهربائي، وتوضحْ المشاهد أن عملية الإصلاح جارية، ومن المتوقع أن يتم إمداد الأهالي بالكهرباء خلال الساعات القليلة القادمة، في حال لم تتعرض الفرق للقصف.

(كروب/أم)

ANHA