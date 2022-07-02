كهرباء تل براك تباشر أعمال تركيب ثلاث محولات في الناحية

استجابة لمطالب أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو في تحسين الكهرباء، باشر مركز كهرباء الناحية بالتعاون مع مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة بأعمال تركيب عدداً من المحولات في الناحية موزعة على النحو التالي:

تركيب محولة جديدة باستطاعة (100 (KVA في حي بئر الحلو داخل الناحية والتي ستخدم حوالي 50 مشتركاً وتمديد شبكة توتر منخفض بطول 700 متر، وواحدة باستطاعة (200 (KVAبالقرب من دوار الشهداء وسط الناحية والذي سيخدم 80 مشتركاً، بالإضافة إلى تركيب أخرى باستطاعة (200 (KVAعند مدخل الناحية الغربي والذي سيخدم حوالي 120 مشتركاً.

وفي تصريح خاص لوكالتنا قال الرئيس المشترك لمركز كهرباء ناحية تل براك، فاروق خليف: "استجابة لمطالب الأهالي باشرت الورشات المختصة بتنفيذ المشروع ضمن الخطة الموضوعة بإشراف مركز الطاقة في مدينة رميلان من المقرر أن يتم إنجاز المشروع في الأيام القليلة المقبلة.

أكد فاروق خليف على استعدادهم التام لأي شكوى أو طلب يتقدم به الأهالي بما يخدم المنطقة وضمن الإمكانات المتاحة.

في نهاية حديثه تقدم بالشكر إلى مكتب الطاقة لما قدمه من خدمات وآليات ومختصين وغير ذلك.

(ع/ع/ ف )

ANHA