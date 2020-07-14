واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما جاء في تقرير لمركز أبحاث "ألما" الإسرائيلي، وكان المركز ادعى أنّه حدّد 28 موقعًا يستخدمها "حزب الله" لإطلاق الصواريخ وتخزينها، وهي تتركز بشكل رئيس في المناطق التي يسيطر عليها الحزب في ضواحي بيروت والجنوب والبقاع، وتابعت أنه يمكن من خلال هذه النقاط إطلاق وتخزين وإنتاج "فتح 110 / M600" متوسطة المدى، وهي من النوع التي يتضمنها مشروع الصواريخ الموجهة بدقة، بحسب تعبيرها.

ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن رئيس قسم الأبحاث في مركز "ألما" تال بيري قوله: "يجب على العالم أن يفهم ويعلم أن مواقع الإطلاق هذه تقع في قلب البنية التحتية المدنية السكنية والحضرية".

وعدّ أن "حزب الله" يستخدم سكان لبنان كدروع بشرية من خلال "عدم التردد في وضع مواقع إطلاق الصواريخ بالقرب من المباني العامة والمؤسسات التعليمية والمصانع وغيرها".

وبحسب ما كشف التقرير، فإنّ "حزب الله" يمتلك ما يقدر بـ 600 صاروخ من طراز فاتح 110 / M600، يصل مداه إلى 300 كيلومتر، في حين يصل مدى النماذج المحسنة التي تسمى "ذو الفقار" إلى 700 كيلومتر.

وبحسب الخرائط التي نشرتها الصحيفة، فإن أحد مواقع إطلاق الصواريخ يقع خلف مصنع كوكا كولا قرب مدينة الشويفات على مدخل بيروت الجنوبي، وآخر في منطقة الجناح بين ملعب الغولف والسفارة الإيرانية، وثالث في منطقة الفياضية بين مستشفى السان شارل ونادي الضباط.

وعلى الرغم من أن بعض المواقع التي ذكرها التقرير كانت في العاصمة بيروت، إلا أنه أشار إلى العديد من مواقع إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان وكذلك في البقاع.

وبحسب التقرير، توزعت مواقع إطلاق الصواريخ والمخابئ في جوار المدارس الثانوية والعيادات والمستشفيات ونادي الغولف وملاعب كرة القدم، بالإضافة إلى أماكن السفارة الإيرانية في لبنان ووزارة الدفاع.

واعتمد التقرير، بحسب الصحيفة، على معلومات استخبارية مفتوحة المصدر نُشرت على Wikimapia.org، على الرغم من حذف بعض المواقع من قبل مستخدم آخر تم تحديد اسم حسابه بـ Dalany_ Mokus، وقال مركز أبحاث ألما إنه من المحتمل أن يكون روسي الجنسية مؤيد لدمشق و"حزب الله".

(ز غ)