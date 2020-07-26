خمسة أطفال عفرينيّين غالبيتهم من عائلة واحدة ضحية تفجير عفرين

وأكّدت مصادر من المدينة أنّ التفجير الذي وقع مساء اليوم على طريق جندريسة بالقرب من دوار السرايا وكراج عفرين القديم، في مدينة عفرين كان ناتج عن تفجير عبوة ناسفة، والتي أدّت إلى فقدان طفل لحياته وإصابة 4 آخرين بجروح.

فيما أشار مصدر طبي أنّ الطفل “رمضان كميران خليل” فارق الحياة فور وصوله المشفى، وماتزال حالة المصابين الآخرين وجميعهم من عائلة واحدة بينهم طفلان غير مستقرة، وهم "رفيق ملاوي، روخاش كميران خليل، رشفان كميران خليل، فاطمة شيخو".

هذا وتشهد مدينة عفرين وباقي المناطق التي تحتلّها تركيا شمال سوريا فلتاناً أمنياً واقتتالاً متواصلاً بين المجموعات المرتزقة الذين يختلفون على المسروقات ونهب ممتلكات الأهالي المهجّرين من ديارهم.

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ANHA