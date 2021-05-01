خمسة عشرة حالة وفاة و130 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من الحسكة، وثلاث رجال من قامشلو، ورجل وامرأتين من ديرك، ورجلين من الطبقة، ورجلين وامرأة من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 130 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 83 ذكور و47 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 45 حالة

قامشلو 16 حالة

ديرك 5 حالات

الدرباسية 2 حالة

جل آغا 1 حالة

الرقة 28 حالة

دير الزور 29 حالة

مخيم روج 4 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا تسع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 15963حالة، منها 593 حالة وفاة، و1629 حالة شفاء.

(سـ)