خمسة أعوام أخرى لأردوغان من الديكتاتورية

فاز رجب طيب أردوغان بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية على منافسه كمال كليجدار أوغلو، حسب الهيئة العليا للانتخابات التركية.

وأعلن أحمد ينر رئيس الهيئة أن "أردوغان فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن حصد 52.15 من إجمالي الأصوات، مقابل أقل من من 48 بالمائة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو".

وفي المقابل، أعرب زعيم المعارضة التركية، كليجدار أوغلو، عن حزنه الحقيقي بشأن مستقبل البلاد بعد إعلان أردوغان فوزه، وقال في أول تصريحات علنية له بعد الانتخابات: "حزني الحقيقي يتمثل في الصعوبات التي تنتظر البلاد"، دون أن يعترف رسمياً بالهزيمة.

وأضاف أنه سيواصل كفاحه، بعد أن أظهرت النتائج الأولية خسارته أمام أردوغان في انتخابات وصفها بأنها "أكثر انتخابات غير نزيهة منذ سنوات".

وفي حديثه في أنقرة، قال كليجدار أوغلو، الذي حصل على نحو 47.9 في المائة من الأصوات في انتخابات الإعادة يوم أمس الأحد، إن النتائج تظهر رغبة الناس في تغيير حكومة استبدادية.

تركيا بعد الانتخابات، تتجه نحو كارثة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وذلك نتيجة سلوك أردوغان المتشبث بالديكتاتورية والاستبداد ورفض الحوار والانفتاح نحو قوى الداخل، وإصراره على مواصلة احتلاله لأراضي العراق وسوريا والتدخل في شؤون الغير.

(م ش)