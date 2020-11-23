خمس وفيات ومئة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لخمس رجال، اثنان من الحسكة وآخران من الشهباء وخامس من مخيم الهول.

وبيّن مصطفى أنهم سجلوا ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٥٣ ذكور و٤٧ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٢٢ حالة في الحسكة

٨ حالات في ديرك

١٥ حالة في قامشلو

٣ حالات في كركي لكي

حالتان في عامودا

حالة واحدة في الرميلان

١٥ حالة في الرقة

١٢ حالة في الطبقة

٥ حالات في منبج

٣ حالات في كوباني

١٤ حالة في الشهباء

وأوضح مصطفى أنه تم تسجيل ٢٣ حالة شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٦٩١ حالة، منها ١٨٣ حالة وفاة، و٩٨٠ حالة شفاء.

(أ ب)