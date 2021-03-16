خمس وفيات و٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة، وآخرين من الرقة والشهباء، وامرأة من الشهباء.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٢ ذكور و٢٣ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

في الحسكة ٩ حالات

في قامشلو ٨ حالات

في ديرك ٤ حالات

كركى لكي 1 حالة

في الدرباسية 1 حالة

في تربه سبيه 1 حالة

في الطبقة ٧ حالات

في منبج ٥ حالات

في الرقة ٣ حالات

في دير الزور ٣ حالات

كوباني 2 حالة

الشهباء 1 حالة

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٩٠٠ حالة، منها ٣٤٦ حالة وفاة، و١٢٥٩ حالة شفاء.

(سـ)