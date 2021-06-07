خمس وفيات و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لامرأة من قامشلو ورجلين وامرأتين من الطبقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٥ ذكور و١٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 5 حالات

قامشلو 1 حالة

الدرباسية 2 حالة

الرقة 4 حالات

دير الزور 11 حالة

مخيم الهول 2 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثماني حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 18061 حالة، منها 737 حالة وفاة، و1837 حالة شفاء.