خمس وفيات و٢٤٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وامرأة من الحسكة وامرأة من قامشلو وأخرى من ديرك.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٤٨ إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٤٧ ذكور و ١٠١ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٥٧ حالة

قامشلو ١٣٠ حالة

ديرك ٣٦ حالة

الدرباسية ٦ حالات

الرقة ١٨ حالة

مخيم الهول 1حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 17 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٠٠٤ حالة، منها ٤٣٧ حالة وفاة، و١٣٩٩ حالة شفاء.

(س ر)

ANHA