خمس وفيات و٢٤١ إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لامرأة ورجلين من قامشلو، ورجل من الحسكة، وخامس من كوباني.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٤١ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٣٣ ذكور و١٠٨ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٥٤ حالة

قامشلو ٩٣ حالة

ديرك ٤٧ حالة

الدرباسية ٥ حالات

الرقة ٢٥ حالة

دير الزور ١٧ حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالتي شفاء جديدتين.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١١٣٣٣حالة، منها ٤٠٥ حالة وفاة، و١٣٤٢ حالة شفاء.

(سـ)