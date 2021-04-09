خمس وفيات و٢٣٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو ورجل من الحسكة ورجل من الطبقة وخامس من الشهباء.

وبيّن مصطفى أنهم سجلوا 236 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 132 ذكور و104 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 57 حالة

قامشلو99 حالة

ديرك11 حالة

الدرباسية4 حالات

الرقة 25 حالة

الطبقة32 حالة

الشهباء 6 حالات

تل تمر 2 حالة

كما سجلت هيئة الصحة ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 11769 حالة، منها 415 حالة وفاة، و1354 حالة شفاء.

(أ ب)