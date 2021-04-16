خمس وفيات و٢٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من قامشلو وامرأة ورجل آخرين من ديرك ورجل من الطبقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا٢٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١١٧ ذكور و١٠٣ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٤٧ حالة

قامشلو ٧١ حالة

ديرك ٥٠ حالة

الدرباسية ٧ حالات

عامودا 1 حالة

دير الزور ١٥ حالة

الرقة ٢٦ حالة

مخيم الهول ٣ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 14 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٤٢٣حالة، منها ٤٤٧ حالة وفاة، و١٤٢١ حالة شفاء.