خمس وفيات و١٩٩ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الطبقة وامرأة من الحسكة ورجل من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٩٩ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٢٣ ذكور و ٧٦ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٣٩ حالة في الحسكة

٥٧ حالة في قامشلو

٣٥ حالة في ديرك

٤ حالات في الدرباسية

١٦ حالة في كوباني

٢٣ حالة في الرقة

١٧ حالة في الطبقة

٨ حالات في منبج

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثمانية حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٢٠٣ حالة منها ٤٤٢ حالة وفاة و ١٤٠٧ حالة شفاء.

(م)