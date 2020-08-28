خمس وفيات و ٣٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأصدرت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا إحصائية المصابين بفيروس كورونا، وحالات الوفاة جراء هذا الفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة تتوزع على الشكل التالي:

٢ قامشلو

١ شهبا

١ الدرباسية

١ الحسكة

كما أضاف مصطفى أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة بلغت ٣٠ حالة منها ٢١ ذكور و ٩ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٩ حالات في الحسكة

١٢ حالة في قامشلو

حالة واحدة في الرميلان

حالتان في ديرك

٤ حالات في تربه سبيه

حالة واحدة في دير الزور

حالة واحدة في تل تمر

وبيّن مصطفى أنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٠٨ حالات منها ٣٣ حالة وفاة و ٨٧ حالة شفاء.

(آ س)